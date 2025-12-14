إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء

تلقى الجهاز الفني لنادي النصر السعودي دفعة معنوية قوية، بعد مشاركة المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز في التدريبات الجماعية للفريق، مساء اليوم السبت، عقب تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب النصر أكدت شفائه التام من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى الركبة، ليعود إلى التدريبات دون أي معوقات.

وأشارت الصحيفة إلى أن مارتينيز بات جاهزًا للمشاركة في المواجهة المقبلة أمام الزوراء العراقي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 24 ديسمبر الجاري.

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة، في ظل منافسة قوية على صدارة المسابقة.