شهدت مدينة أرفود التابعة لإقليم الرشيدية بالمغرب حريقا هائلا في سوق التمور، أدى إلى خسائر مادية كبيرة في محلات التجار، دون تسجيل أية إصابات بشرية.



وأوضحت صحيفة "هسبريس" المغربية، نقلا عن مصادر محلية، أن الحريق الذي اندلع صباح اليوم بشكل مفاجئ بالمحلات التجارية في السوق المركزي بمدينة أرفود التابعة لإقليم الرشيدية، لم تعرف أسبابه بعد.



وأضافت أن مصالح الدفاع المدني هرعت بسرعة لإخماد النيران، وتمكنت، بتعاون مع السلطات المحلية والأمن الوطني والساكنة، من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المحلات التجارية المجاورة.

وأكدت أنه لم تسجل أية إصابات بشرية جراء الحريق، فيما الخسائر المادية لم يتم إحصائها بعد.



هذا وفتحت المصالح الأمنية بمدينة أرفود، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقا لمعرفة أسباب الحريق، الذي يعد ضربة قوية لتجار التمور بالمدينة.



وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة أرفود عرفت في الوقت الذي شب فيه الحريق في السوق تساقطات مطرية مهمة، مما أثار تساؤلات التجار والساكنة ما إن كان السبب بسبب التيار الكهربائي أو فعل فاعل.