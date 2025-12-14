التعليم: تكليف لجنة مختصة من الوزارة بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية بعد واقعة الاعتداء على طلاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

في إطار الواقعة التي شهدتها إحدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة، تشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلتها تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلن عنها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا لضمان سلامة وأمن الطلاب.

وفي إطار توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، توضح وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الإجراءات التالية:

- تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية.

- مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.

- اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كل المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.

كما تعلن وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكل مدارس الجمهورية حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، وذلك بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.