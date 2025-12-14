دفاع حكم السباحة في قضية الطفل يوسف: القانون الدولي لا يُلزم موكلي بمراقبة خروج الأطفال

قال المحامي محمد الصواف المحامي عن المتهم الأول كمال موسى، الحكم العام ببطولة الجمهورية للسباحة، في قضية السباح الطفل الراحل يوسف، إن المسئول الأول عن هذه الواقعة هو مدير البطولة، بسبب التجهيزات السيئة لها والتي رصدها المواطنون والرأي العام، متسائلًا: "لماذا الراجل دا لم يتم محاسبته حتى الآن؟!".

وأشار خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON E" مساء اليوم السبت، إلى أنه بعد اطلاعه على مسئولية الحكم العام في القانون الدولي لاتحاد السباحة، لم يجد أي التزام على موكله بمراقبة خروج الأطفال من حمام السباحة، أو توجيه المنقذين عند رصد حالات الغرق.

وأضاف أن المتهم لم يلق اللوم على أحد، أو يقدم أي تبريرات حتى آخر جلساته، متسائلًا: "أنا موجود في الحبس ومتهم بجريمة قتل الخطأ على أساس إي؟".

ولفت المحامي أن الحكم العام غير مسئول عن مراقبة خروج الأطفال من حمام السباحة، قائلًا: "المنقذين فين.. والحكام فين؟".

وأكد انتظارهم تقرير الطب الشرعي للتعرف على السبب الحقيقي للوفاة بعدما أُثير حول الإسعافات الخاطئة التي قدمها المسعفون، مشيرًا إلى أن التقرير الصادر عن مستشفى دار الفؤاد أكد وصول الطفل الراحل حيًا للمستشفى.

وشدد على أن دفاعه عن المتهم الأول في القضية ليس دفاعًا ضد المجني عليه، إنما عن المجتمع ككل بهدف محاسبة المسئول الحقيقي في الواقعة.

وسادت حالة من الحزن العميق في الوسط الرياضي، عقب وفاة السباح الناشئ يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، إثر تعرضه لحالة إغماء مفاجئة خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وسقط اللاعب في المياه فور انطلاقه في سباق 50 متر ظهر، حيث تدخل المنقذون وطاقم الإسعاف على الفور لإنقاذه، قبل أن يُجرى له الإسعافات الأولية داخل المجمع، ومن ثم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة للاستاد، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالته.

وخيمت أجواء من الصدمة والانهيار على زملاء اللاعب المشاركين في البطولة، بينما عبّر أولياء الأمور عن استيائهم الشديد، محمّلين المسؤولين عن البطولة مسؤولية الواقعة، ومطالبين بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات ما حدث وضمان عدم تكراره.