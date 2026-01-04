نتنياهو: ترامب لم يبد أي تنازلات فيما يتعلق بنزع سلاح حماس

استعرض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا الزيارة بأنها «تاريخية».

وقال في بداية الاجتماع الحكومي، اليوم الأحد، إنه ناقش مع ترامب التطورات في المنطقة، مشيرًا إلى أن «ترامب أبلغه بشكل قاطع أن نزع سلاح حماس شرط لتنفيذ خطة العشرين نقطة».

وأضاف: «ترامب قال إن الشرط الضروري هو أن تنزع حماس سلاحها، لا يوجد خيار آخر. هذا شرط أساسي وضروري لتنفيذ خطته المكونة من 20 بندًا. والرئيس لم يُبدِ أي تنازلات ولم يُظهر أي مرونة في هذا الشأن».

وأشار إلى أنهما أكدا مجددا موقفهما المشترك المتمثل في منع تخصيب اليورانيوم الإيراني، وضرورة نزع 400 كيلوجرام من المواد المخصبة من إيران، ومراقبة المواقع تحت إشراف دقيق وحقيقي من جهة أخرى.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה: ״אנחנו מזדהים עם המאבק של העם האיראני, ועם השאיפות שלו לחופש, חירות וצדק. ייתכן מאוד שאנחנו עומדים ברגע שבו העם האיראני לוקח את גורלו בידו״



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الجمعة، بأن تل أبيب تعتزم تحديد مهلة زمنية لنزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» في قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث عن مصدر -لم تسمه- أن الجيش الإسرائيلي سيتولى مهمة نزع سلاح حماس بعد انقضاء المهلة، دون إضافة المزيد من التفاصيل.

كما نقلت الهيئة عن مصدرين -لم تسمهما أيضا- تأكيدهما أنه لم تبد أي دولة حتى الآن رغبة في «المساعدة على نزع سلاح حماس».

وعلى صعيد متصل، نقل موقع «والا» الإسرائيلي عن مسئولين أمنيين، أن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة هذه الأيام وبوسائل عدة لاستعادة جثة آخر أسير إسرائيلي من قطاع غزة.

ونقل الموقع عن مسئول أمني أن «إسرائيل بعيدة عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار دون إعادة آخر جثة أسير إسرائيلي ونزع سلاح حماس».