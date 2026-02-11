وفاة ثلاثة مهاجرين وغرق قاربين قبالة ساحل بنما على الكاريبي

قالت السلطات، الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم مهاجرون لقوا حتفهم، وأُصيب رابع وتم نقله إلى المستشفى، بعد أن انقلب قاربان قبالة الساحل الكاريبي لبنما.

وذكرت السلطة البحرية البنمية في بيان أن الحادثين وقعا على طول شريط ساحلي ناء بالقرب من الحدود مع كولومبيا.

وأضافت أن المنطقة شهدت زيادة في الهجرة العكسية خلال العام الماضي، حيث يحاول المهاجرون العودة إلى دولهم في أمريكا الجنوبية.

وأشارت السلطة البحرية إلى أن القاربين كانا متجهين إلى بويرتو أوبالديا في منطقة جونا يالا للسكان الأصليين التي تحد كولومبيا.