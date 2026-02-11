الرئيس الكولومبي يتحدث عن مخططات اغتيال جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية

تحدث الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، الثلاثاء، عن وجود مخططات اغتيال متجددة ضده، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وفي لقاء مع وزرائه بث مباشرة، تحدث بيترو عن حوادث محددة وقعت خلال تنقلاته.

وقال الرئيس إنه خلال ليلة الاثنين الماضي، لم تتمكن الطائرة المروحية التي كان يستقلها من الهبوط لأن "كان من المتوقع أن يطلق النار عليها، ولم يشغّلوا حتى الأضواء في المكان الذي كان من المفترض أن أحط فيه". وبدلا من ذلك، حلق فوق البحر المفتوح لساعات.

يذكر أن بيترو، الذي تولى منصبه منذ عام 2022، كان قد تحدث سابقا بشكل متكرر عن خطط مزعومة لمهاجمته.

جاءت تصريحات الرئيس بعد الاختفاء المؤقت لعضوة مجلس الشيوخ من السكان الأصليين آيدا كيلكوي، المقربة منه سياسيا، ما دفع الرئيس للتحدث عن مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين السياسي قائلا: "هذا يضعني في حالة تأهب".

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في نهاية شهر مايو.