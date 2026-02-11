الشرطة الكندية: مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في مقاطعة كولومبيا البريطانية

قالت السلطات الكندية الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) إن حادث إطلاق نار في مدرسة في كولومبيا البريطانية أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، بينهم المشتبه به، وعُثر على شخصين آخرين مقتولين في منزل يعتقد أنه له صلة بالحادث.



وقالت الشرطة الملكية الكندية إن أكثر من 25 شخصا أصيبوا بجروح، بينهم اثنان في حالة حرجة، بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة تامبلر ريدج الثانوية.



يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا.



وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: "كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عُثر على شخص يُعتقد أنه مطلق النار ميتًا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية".