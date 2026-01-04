الإسكان: تسريع إجراءات الحصر وصرف التعويضات بمنطقتي سملا وعلم الروم

تفقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولو القطاع، مدينة رأس الحكمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحصر والتعويضات ومعدلات الأداء بقطاعات الساحل الشمالي الغربي.

استعرض نائب رئيس الهيئة، بحضور رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة ورؤساء قطاعات الساحل الشمالي الغربي، الموقف التفصيلي للتعويضات بمنطقتي سملا وعلم الروم، والموقف التنفيذي للمنطقتين (B) و(C) غرب رأس الحكمة، بما يشمله من أعمال الحصر والتفاوض مع واضعي اليد.

كما تناول الاجتماع موقف المنطقة البديلة بمنطقة الغابات الشجرية المخصصة كبديل لمنطقتي سملا وعلم الروم، وما أُنجز من إجراءات تضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وتابع مسئولو الهيئة ميدانيًا موقف مناطق القطاعات الأول والثاني والثالث بقطاعات الساحل الشمالي الغربي، ونسب أعمال الحصر والتفاوض بكل قطاع، ومعدلات التقدم المحققة، والمعوقات القائمة وآليات التعامل معها.

وشملت الجولة المرور على مواقع منطقتي سملا وعلم الروم، والمنطقة البديلة (الغابات الشجرية)، للوقوف على الوضع الفعلي ومتابعة سير الأعمال ومطابقتها للخطط الموضوعة.

وفي ختام الزيارة، أكد مسئولو الهيئة ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات أعمال الحصر والتعويضات، لإسراع معدلات التسليم ودفع عجلة التنمية بالمشروعات الجارية، مع التشديد على المتابعة الدقيقة والمراجعة الشاملة لكافة الملفات والمشروعات لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وفقًا لرؤية الوزارة.