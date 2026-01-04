الوحدات الأردني يستغني عن أجايي مهاجم الأهلي السابق بعد 4 أشهر

أعلن نادي الوحدات الأردني، اليوم الأحد، الاستغناء عن مهاجمه النيجيري، جونيور أجايي، لاعب الأهلي السابق.

وأشار النادي الأردني في بيان رسمي إلى إنهاء العلاقة مع أجايي بعد أربعة أشهر فقط من التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، في شهر سبتمبر الماضي.

ولعب أجايي بصفوف الأهلي خلال الفترة من صيف 2016 حتى يناير 2022 حيث انضم من الصفاقسي التونسي ورحل إلى النصر الليبي.

وبعد أشهر قليلة من تواجده مع الفريق الليبي انتقل أجايي إلى سموحة في صيف 2022، وبقى بين صفوفه حتى يناير 2025، حيث فسخ تعاقده لينتقل إلى الهلال الليبي بصفقة انتقال حر في فبراير الماضي.

ورحل أجايي عن الهلال الليبي في صيف 2025 لينتقل إلى الوحدات الأردني بصفقة انتقال حر.

وارتدى مهاجم الأهلي السابق قميص الوحدات الأردني في 6 مباريات بواقع مباراة في الدوري و5 مباريات في دوري أبطال آسيا (2)، وسجل هدفا واحدا فقط في البطولة القارية.