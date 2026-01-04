نائب أردوغان: سنواصل الوقوف إلى جانب شعب فنزويلا والقانون الدولي

• جودت يلماز نائب الرئيس التركي قال إن أنقرة ستواصل الدفاع عن الاستقرار من خلال الحوار مع جميع الأطراف..

قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي والشعب الفنزويلي واحترام الإرادة الوطنية، والدفاع عن الاستقرار من خلال الحوار مع جميع الأطراف.

وأوضح يلماز في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، أن السياسة الخارجية مجال يدار بالعقل ويقوم على جمع المبادئ مع الوقائع وعلى أساس المصالح الوطنية وليس وفق هواجس المعارضة الرئيسية أو مقارباتها اليومية أو تصريحاتها غير المسؤولة.

وشدد يلماز على أهمية القيادة دائمًا، مبينًا أنها تكتسب أهمية في الفترات التي تسود فيها حالة من عدم اليقين وسياسات القوة والفوضى في النظام العالمي.

وقال: "القيادة الخبيرة والرشيدة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان تمثل قيمة كبيرة في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها عالمنا ومنطقتنا، وقد لمسنا هذه الحقيقة في الأزمات التي شهدتها سوريا وأوكرانيا وغزة".

ولفت إلى أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي وشعب فنزويلا واحترام الإرادة الوطنية، والدفاع عن الاستقرار من خلال الحوار مع جميع الأطراف.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن اعتقال رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وعقب جلبه إلى نيويورك في وقت متأخر من ليل السبت/الأحد، تم اقتياد الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى مركز الاحتجاز الفيدرالي بمنطقة بروكلين التابعة لنيويورك.

وصرح ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق "انتقال آمن ومناسب ومعقول" للسلطة هناك.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة اتهامات ضد مادورو وزوجته سيليا فلوريس، تتهم مادورو بـ "قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات"، وأنه "تعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم".