الشرع يحيي الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية

نشر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع اليوم الأربعاء، منشورا عبر حسابه على منصة "إكس" بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية.



وجاء في المنشور: "في الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية المباركة، نستحضر تضحيات الشعب السوري الذي رفع صوت الحق في وجه الظلم والاستبداد، ورسم طريق النصر بدماء الشهداء ودموع الثكالى وآلام النازحين وصبر المعتقلين، وتضحيات المفقودين وعزيمة المقاتلين، حتى كتب الله له نصرا تاريخيا أعاد لسوريا مكانتها بين الأمم".

وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة السورية للبريد إصدار أول طابع تذكاري بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية، في خطوة تهدف إلى توثيق هذه المناسبة ضمن سجل المحطات التاريخية في البلاد.

وأوضحت المؤسسة أن الإصدار يأتي إحياءً لذكرى "بزوغ شمس الحرية" التي عمّت سماء سوريا، وانطلاقًا من رمزية مهد الثورة، حيث ارتفعت أصوات السوريين مطالبة بالحق والكرامة.

وبينت أن هذا الطابع يندرج ضمن برنامجها السنوي لإصدارات الطوابع التي توثق أبرز الأحداث الوطنية، مؤكدة أنه سيكون متاحا للبيع للمواطنين عبر مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات السورية.