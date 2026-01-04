انضم الفنان أحمد فهيم لأسرة مسلسل "إعلام وراثة"، المقرر أن ينافس في السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل بطولة سهر الصايغ، وعمرو عبد الجليل، وقصة كريم سرور، الذي يشارك في كتابة السيناريو والحوار مع هبة الحسيني، وهو من إخراج حسن صالح.

من ناحية أخرى، أنهت الشركة المنتجة كل التحضيرات اللوجستية ومعاينة أماكن التصوير، حيث تأكد انطلاق تصوير أولى مشاهد العمل مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لضمان الانتهاء من تصوير جزء كبير من المشاهد قبل حلول الشهر الكريم.

ويتم حاليا الاتفاق مع مجموعة من الوجوه الشابة والنجوم الذين سيحلون ضيوفا على حلقات المسلسل.