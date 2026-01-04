 أحمد فهيم ينضم لأسرة مسلسل «إعلام وراثة» لرمضان 2026.. وانطلاق التصوير الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
الأحد 4 يناير 2026 3:50 م القاهرة
أحمد فهيم ينضم لأسرة مسلسل «إعلام وراثة» لرمضان 2026.. وانطلاق التصوير الأسبوع المقبل

إسراء زكريا
نشر في: الأحد 4 يناير 2026 - 3:31 م | آخر تحديث: الأحد 4 يناير 2026 - 3:31 م

انضم الفنان أحمد فهيم لأسرة مسلسل "إعلام وراثة"، المقرر أن ينافس في السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل بطولة سهر الصايغ، وعمرو عبد الجليل، وقصة كريم سرور، الذي يشارك في كتابة السيناريو والحوار مع هبة الحسيني، وهو من إخراج حسن صالح.

من ناحية أخرى، أنهت الشركة المنتجة كل التحضيرات اللوجستية ومعاينة أماكن التصوير، حيث تأكد انطلاق تصوير أولى مشاهد العمل مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لضمان الانتهاء من تصوير جزء كبير من المشاهد قبل حلول الشهر الكريم.

ويتم حاليا الاتفاق مع مجموعة من الوجوه الشابة والنجوم الذين سيحلون ضيوفا على حلقات المسلسل.

