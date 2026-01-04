نظير عياد: تطوير البحث العلمي ركيزة أساسية في بناء المفتي المعاصر

ألقى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، كلمة علمية شاملة، في افتتاح الدورة المتقدمة في علم المواريث للباحثين الشرعيين بدار الإفتاء المصرية، التي نظمتها إدارة التدريب بدار الإفتاء.



وفي مستهلِّ كلمته، قال مفتي الجمهورية إن انعقاد هذه الدورة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده الواقع المجتمعي من محاولات متعمدة لإثارة اللغط وبث التشكيك والطعن في الثوابت الدينية، مُشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به إدارة التدريب في عقد الدورات النوعية التي تسهم في الارتقاء بالعمل الإفتائي، وتدعم البناء العلمي الأصيل للمتصدر للفتوى.

وأشار إلى أن هذه الدورة تسلِّط الضوء على الجوانب الجوهرية لعلم المواريث، باعتباره من أدق العلوم الشرعية وأكثرها ارتباطًا بتحقيق العدل داخل الأسرة، مؤكدًا أن هذا العلم يتميز بثبوته بالأدلة القطعية على نحو لا يتوافر لغيره من العلوم، وأن الخروج عليه يُعد خروجًا عن فرائض الله تعالى التي تقوم على العدل والتراحم وصون المودة بين أفراد الأسرة، مستشهدًا بما تعانيه بعض الأُسر من ضياع للحقوق تحت دعاوى باطلة وممارسات مخالفة لمقاصد الشريعة.

وشدَّد مفتي الجمهورية على أهمية تكليف إدارة التدريب، بالتعاون مع إدارة "حوار" بدار الإفتاء، بعقد دورات متخصصة تُعنى بمواجهة مشكلات المجتمع، مؤكدًا أن هذه الدورات تستهدف تفكيك الشبهات وتفنيد الحجج الباطلة على أسس شرعية وعقلية منهجية تعيد ضبط الوعي وتحمي المجتمع.

وفي السياق ذاته، أوضح أن دور دار الإفتاء لا يقتصر على عقد الدورات التدريبية فحسب، بل يمتد إلى إعداد دراسات وبحوث علمية واقتصادية وقانونية، تجمع بين الرؤية الشرعية والمعالجة العلمية المعاصرة، مشيرًا إلى أن الدار تستقبل بحوثًا ودراسات متخصصة يُحكَّم المتميز منها ويُنشر، بما يسهم في إثراء المكتبة الإفتائية وتعزيز المرجعية العلمية.

ودعا مفتي الجمهورية إلى تعميق التشابك المؤسسي بين إدارة التدريب وإدارة البحوث، من أجل تدريب الباحثين الشرعيين على مهارات البحث العلمي الرصين وَفْقَ مناهج أكاديمية منضبطة، قادرة على إنتاج معرفة موثوقة تتعامل مع القضايا المستجدة بعمق ووعي.

وأكد أن تطوير البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في بناء المفتي المعاصر، مؤكدًا ضرورة الانفتاح المنهجي والتكامل المعرفي من خلال التعاون مع العلماء والمتخصصين في مختلف المجالات الطبية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، بما يحقق مقاربة شاملة في صناعة الفتوى، ويؤسس لخطاب ديني واعٍ يواكب التحولات المتسارعة ويستجيب لتعقيدات الواقع، لا سيما في القضايا الأُسرية في ظل ارتفاع نِسب الطلاق وما يرتبط بها من أبعاد نفسية واجتماعية.

وحرص على التذكير بأنَّ الله سبحانه وتعالى هو أول من تولى الإفتاء، ثم أسند هذا الشرف إلى البشر بدءًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم العلماء من بعده، ومن ثم فإنَّ الباحثين اليوم مطالبون بإحكام أدوات هذا العلم، والإحاطة بأصوله وفروعه، مع الاستفادة من معطيات العصر دون جمود أو انفصال عن الواقع، في إطار عالمية الإسلام وصلاحه لكل زمان ومكان.

وفي ختام كلمته، دعا مفتي الجمهورية إلى الإخلاص في العمل وحسن التوجه، مؤكدًا أن هذه الدورات ليست عملًا ثانويًّا بل ضرورة مُلحَّة لإعداد المفتي والباحث الشرعي القادر على أداء رسالته بكفاءة، وأن هذا الجهد لا يتحقق بجهد فردي، وإنما بتكاتف الجميع، سائلًا الله تعالى التوفيق والسداد، وأن يديم نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يجمع الجميع على الخير وللخير.