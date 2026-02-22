هيلي يطمح لأن يكون أول وزير دفاع بريطاني يرسل قوات إلى أوكرانيا

يرغب جون هيلي في أن يكون أول وزير دفاع بريطاني يرسل قوات بريطانية إلى أوكرانيا، حيث تعهد قائلا: "يجب أن يكون عام 2026 هو العام الذي تنتهي فيه هذه الحرب الرهيبة".

وفي مقال كتبه في صحيفة "ديلي تلجراف" قبيل الذكرى الرابعة للغزو الروسي، قال: "أريد أن أكون وزير الدفاع الذي ينشر قوات بريطانية في أوكرانيا - لأن هذا سيعني أن هذه الحرب قد انتهت أخيرا".

وأضاف: "سيعني ذلك أننا تفاوضنا على السلام في أوكرانيا. إن أوروبا الآمنة تحتاج إلى أوكرانيا قوية وذات سيادة".

وقد تزعمت بريطانيا وفرنسا مناقشات مع الحلفاء بشأن "تحالف الراغبين" الذي من شأنه نشر قوات لحفظ السلام في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وقال هيلي إنه "لا يوجد عبء أثقل على أي وزير دفاع أو أي حكومة من إرسال قواتنا المسلحة في عمليات".

وفي وقت سابق من شهر فبراير، شارك وزير الدفاع في رئاسة اجتماعات في بروكسل مع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية المكونة من 50 دولة ووزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تعهدت خلالها الدول الحليفة بتقديم دعم عسكري لأوكرانيا بنحو 35 مليار دولار.

وكتب: "إننا نكثف المساعدات العسكرية، وسنزيد الضغط على بوتين بشكل أكبر - سواء من خلال عقوبات جديدة أو إجراءات جديدة ضد أسطول الظل الروسي".

يأتي ذلك بعد أن قال بوريس جونسون إن على المملكة المتحدة والحلفاء إرسال قوات غير قتالية إلى أوكرانيا الآن لإظهار الدعم لسيادة كييف.