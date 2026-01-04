سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بنمو 21 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بحسب بيان لوزارة السياحة والآثار

سجلت مصر خلال عام 2025 "أداء استثنائيا" في قطاع السياحة، إذ استقبلت نحو 19 مليون سائح، بمعدل نمو بلغ 21 بالمئة مقارنة بـ2024.

وذكر بيان لوزارة السياحة والآثار، السبت، أن هذه الأرقام تعكس "القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية".

وفي هذا السياق قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إن ما حققته السياحة المصرية خلال عام 2025 يؤكد "قدرة مصر التنافسية في ظل ما تتمتع به من أمن واستقرار".

وأضاف أن "هذا النمو يعكس ثقة السائحين من مختلف دول العالم بمصر كوجهة سياحية متنوعة وآمنة وقادرة على تقديم تجارب سياحية متنوعة ومتكاملة"، وفق البيان.

وتصدرت مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قائمة الأكثر استقبالا للسياح خلال عام 2025، بحسب البيان.

كما شهدت المواقع الأثرية والمتاحف نموا في أعداد الزيارة من السائحين الأجانب حيث استقبلت جميعها عدا متحفي "الحضارة والكبير" 18.6 مليون سائح بنسبة نمو قدرها 33.5 بالمئة مقارنة بعام 2024.

وبلغ عدد السياح الذين زارو مصر عام 2024 حوالي 15.3 مليونا، وفق مصادر حكومية.

وشهد نهاية عام 2025 تحولا نوعيا في الخريطة السياحية المصرية، مع افتتاح "المتحف المصري الكبير" (غرب القاهرة)، الذي يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وعلى صعيد المدن، حققت مدينة العلمين الجديدة قفزة استثنائية، مسجلة نموا بنسبة 450 بالمئة في حركة الطيران العارض، لتكون أحد أبرز المقاصد السياحية الجديدة على خريطة السياحة الدولية، بحسب بيان الوزارة.

إضافة إلى ذلك، تم تسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة في العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، "في مؤشر واضح على اتساع شبكة الطيران الدولية وزيادة الإقبال على زيارة مصر".

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة مع سعي مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وفق استراتيجية حكومية تهدف لتعظيم عوائد هذا القطاع، بحسب هيئة الاستعلامات المصرية (حكومية).

وتُعد السياحة أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية بمصر حيث تمثل بين 12 و15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.