الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء شرق خانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وسعت المنطقة الصفراء شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن الاحتلال يوسع المنطقة الصفراء بعد تقدم آلياته باتجاه منطقة الرقب ببلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

وفي وقت سابق، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنشآت ومبانٍ سكنية فلسطينية في المنطقة التي يُطلق عليها «الخط الأصفر» شرق مدينة خان يونس، وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات في المنطقة بالتزامن مع القصف المدفعي المكثف الذي شهدته بلدتا «بني سهيلا وعبسان الكبيرة» شرق المدينة.

وشهدت مدينة رفح عمليات نسف ضخمة طالت ما تبقى من منازل المواطنين الفلسطينيين، وأحدثت عمليات النسف التي نفذها الطيران الحربي حالة من الخوف والهلع بين النازحين الفلسطينيين في المناطق القريبة من مواقع الاستهداف.

وفي وسط قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها الرشاشة تجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج للاجئين الفلسطينيين.

كما تعرضت المناطق الشرقية لمدينة غزة لغارات عنيفة وقصف مدفعي، أسفرا عن نسف منازل لمواطنين فلسطينيين، طال أحياء التفاح والشجاعية، فيما أطلقت رافعات الاحتلال المتمركزة شرق حي التفاح النار صوب النازحين الفلسطينيين.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكب الاحتلال مئات الخروقات التي أسفرت عن استشهاد 418 فلسطينيًا وإصابة 1171 آخرين.