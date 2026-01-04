مصرع فتاة دهسها أتوبيس بالمنيا

شهد الطريق الزراعي السريع "مصر - أسوان" أمام محطة الإضافية بمدينة المنيا، قيام أتوبيس تابع لإحدى الشركات بدهس فتاة تبلغ من العمر حوالي 18 سنة، وتوفيت في الحال.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بدهس أتوبيس تابع لإحدى شركات نقل الركاب لفتاة تبلغ حوالي 18 سنة أمام محطة الإضافية بالطريق الزراعي السريع أثناء سيرها، وأسفر الحادث عن وفاتها.

وعلى الفور، انتقل رجال البحث الجنائي وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، ونقلت المتوفاة إلى مشرحة مستشفى الصدر، والذي يبعد حوالي 150 مترًا عن مبنى المستشفى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة ببندر المنيا، تحت إشراف المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، تكليف إدارة البحث الجنائي بتحديد هوية المجني عليها، وإعداد محضر تحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها، مع ندب مفتش الصحة للكشف على الجثمان وإعداد تقرير مفصل بالإصابات وسبب الوفاة عقب مناظرة الجثمان.