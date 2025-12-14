شرطة أستراليا: مقتل 11 شخصا ونحو 30 مصابا إثر إطلاق النار في بوندي

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، مقتل 11 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين جراء إطلاق النار في سيدني.

وقالت خلال مؤتمر صحفي، إن حادث إطلاق النار في سيدني «هجوم إرهابي»، مؤكدة الحرص على محاسبة المتورطين بصورة فورية.

وأشارت إلى إطلاق تحقيق صارم في الحادث من الجهات المختصة، معقبة: «هذا الفعل الشنيع واستخدام القوة بهذا الشكل غير مقبول، ولن نتسامح مع هذا النوع من العنف وسنتخذ إجراءات سريعة».

ولفتت إلى أن التحقيق جار حاليًا في احتمال وجود منفذ ثالث لهجوم سيدني.

وأصدر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، بياناً بشأن حادث إطلاق النار، قال فيه: «المشاهد في بوندي صادمة ومؤلمة. أفراد الشرطة وفرق الطوارئ موجودون في المكان ويعملون على إنقاذ الأرواح».

وأضاف ألبانيز: «لقد تحدثت للتو مع مفوض الشرطة الفيدرالية الأسترالية ورئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز. نعمل بالتنسيق مع شرطة الولاية، وسنقدّم تحديثات إضافية فور تأكيد المزيد من المعلومات. وأحثّ المتواجدين في محيط المنطقة على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز».

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز: «نحن على دراية بوجود وضع أمني لا يزال جارياً في بوندي. نحث الناس في محيط المنطقة على متابعة المعلومات الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز».