وزير الخارجية التركي: قوات سوريا الديمقراطية تستمد جرأتها من إسرائيل

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مساء السبت، إن "قوات سوريا الديمقراطية" تستمد جرأتها من إسرائيل.



وأضاف فيدان خلال لقاء متلفز، أن "قوات سوريا الديمقراطية" لم تتحرك يوما مع المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد.

وأشار فيدان إلى أن ما يجري في جنوب سوريا ربما يشكل حاليا أكبر منطقة خطر بالنسبة لتركيا.

وشدد على أن المشكلة في الجنوب السوري لا تكمن بحد ذاتها في حجمها، بل في تحوّل إسرائيل إلى طرف متدخل، ما يشكل منطقة خطر.

وفيما يتعلق بعملية إلقاء تنظيم "بي كي كي" للسلاح، قال فيدان إن المسار يسير بشفافية عالية وبشكل جيد جدا من جانب تركيا.



وأضاف وزير الخارجية التركي: "لا نسمع أي جملة عما يعتزم التنظيم القيام به".

وكان فيدان قد صرح سابقا بأن "قوات سوريا الديمقراطية" التي يقودها الأكراد، لا تظهر "أي نية" للالتزام باتفاق الاندماج، الموقع في 10 مارس، في مؤسسات الدولة السورية وتحاول بدلا من ذلك الالتفاف عليه.

وأفاد الوزير بأن سياسات إسرائيل المزعزعة للاستقرار في سوريا هي العقبة الرئيسية أمام جهود إعادة بناء الوحدة في البلاد.