 سوريا.. انفجار في إحدى مصافي النفط شرقي دير الزور
الأحد 14 ديسمبر 2025 5:42 ص القاهرة
سوريا.. انفجار في إحدى مصافي النفط شرقي دير الزور

وكالات
نشر في: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 4:50 ص | آخر تحديث: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 4:50 ص

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء يوم السبت، بوقوع انفجار في إحدى مصافي النفط البدائية "حرّاقة" في بلدة ذيبان شرقي دير الزور.

ووثق مقطع فيديو متداول الانفجار الذي وقع في إحدى مصافي النفط في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، ما تسبب في أضرار مادية في محيط المصفاة.


ونشرت العديد من الصفحات السورية على مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو للحادث الذي وقع بالمنطقة، حيث أظهرت اللقطات تصاعد أعمدة الدخان جراء الانفجار الذي لم تعرف أسبابه بعد.


وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن الانفجار أدى إلى خسائر مادية، فيما لم يتم بعد تأكيد سبب الحادث وتفاصيل الإصابات أو الأضرار رسميا.


