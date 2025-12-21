سوريا تعلن تفكيك خلية لداعش واعتقال 7 من عناصرها

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ريف دمشق، ومصادرة أسلحة وذخائر كانت بحوزتها.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، العميد أحمد الدالاتي، إن الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، نفذت عملية أمنية دقيقة في منطقة داريا استهدفت مقرا للتنظيم، وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية وتحريات مكثفة استمرت لأسابيع، بحسب تلفزيون سوريا.

وأوضح الدالاتي أن العملية أسفرت عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على متزعمها وستة من أفرادها، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي كانت معدة لتنفيذ أعمال إرهابية.

وشدد الدالاتي على أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية مستمرة لتجفيف منابع الإرهاب ومنع أي تهديد للأمن المجتمعي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار.

ويأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني وإصابة ثلاثة جنود آخرين، إثر هجوم نفذته خلايا "داعش" في منطقة تدمر بالبادية السورية، حيث تعرضت قوات أمريكية لكمين مسلح أعقبه اشتباك مباشر.