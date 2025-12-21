مصرع أبو دراع و٤ من أعوانه بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة في أسوان

وجهت مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقوات الأمن المركزي، ضربات مركزة لعدد من أوكار توزيع وبيع المواد المخدرة داخل المراكز والمدن، من خلال حملة مكبرة استهدفت أحد أهم العناصر الإجرامية بمنطقة كوبرى مقار بإدفو

وأسفرت الحملة، عن مصرع العنصر الإجرامى "عبد الله أبو دراع"، 24 عاما، و4 آخرين من أعوانه "مسجلين خطر"؛ خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

فيما تم خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وخاصة "الشابو والحشيش" وعدد من الأسلحة المتنوعة، وقنبلة يدوية، فضلاً عن مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.