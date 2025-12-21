أصدرت محكمة الجنايات في مدينة البيضاء الليبية، أحكاما بالسجن ضد مسئولين سابقين في المصرف التجاري الوطني، فرع شحات، بعد إدانتهم في قضية تزوير صكوك مصرفية والاستيلاء على المال العام.

وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان، الأحد، إن المحكمة أدانت مساعدا سابقا لمسؤول الخزينة، ورئيسا سابقا لقسم الحسابات الجارية في الفرع ذاته، بعد ثبوت ارتكابهما تزويرًا لقيم مالية في صكوك مصرفية واستخدامها للاستيلاء على مبالغ من المال العام، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وبحسب البيان، قضت المحكمة بسجن المتهم الأول لمدة ثماني سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف دينار، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض قدره أربعة ملايين وثلاثمائة ألف دينار لقاء الأضرار التي لحقت بالمال العام.

كما حكمت المحكمة على المتهم الثاني بالسجن أربع سنوات وتغريمه 231 ألف دينار.

وشملت العقوبات حرمان المدانين من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة إضافية عقب انتهائها.