كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن المهنة التي كانت ستختارها لو لم تكن ممثلة، قائلة: «كان نفسي أبقى مخرجة إعلانات».



وردت خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» على تساؤل حول الحيوان الذي تختاره ليمثلها، قائلة: «النمر أو الصقر والنسر»، عازية اختيارها بأنها كائنات «قوية».



وعبرت عن حبها للون «النبيتي» إلى جانب «الأبيض والأسود»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن طعامها المفضل الأسماك، لا سيما بعد أن غيرت نظامها الغذائي، ولم تعد تتناول اللحوم والدواجن، من أجل الحفاظ على صحتها.



وتحدثت عن مصدر تفاؤلها اليومي الذي لا يكتمل يومها بدونه، قائلة: «صلاة الفجر»، معربة عن تفضيلها لاسم «المرأة الحديدية» كعنوان لفيلم يروي قصة حياتها.



وأشارت إلى تصويرها فيلم كوميدي «قوي» باسم «زوجة رجل مش مهم» مع الفنان أكرم حسني، مضيفة أن هناك مسلسلا جديدًا خلال الفترة المقبلة بعنوان «وننسى اللي كان».





