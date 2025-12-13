وزير الخارجية العراقي: إنهاء عمل بعثة يونامي يعكس ما تحقق من تقدم واستقرار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لدى وصوله إلى مطار بغداد الدولي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، جاءت الزيارة بمناسبة الإعلان عن انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، بعد سنوات من الاضطلاع بمهامها في دعم العملية السياسية وتعزيز الاستقرار وتقديم المشورة والمساندة في مختلف المجالات.

وأكد حسين، خلال الاستقبال تقدير حكومة جمهورية العراق للدور الذي اضطلعت به الأمم المتحدة وبعثة «يونامي» في دعم العراق خلال المراحل السابقة، مشيراً إلى أن إنهاء عمل البعثة يعكس ما تحقق من تقدم واستقرار، ويجسد قدرة العراق على إدارة شئونه الوطنية وتعزيز سيادته ومؤسساته الدستورية.

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن اعتزازه بالتعاون القائم مع العراق، مؤكداً استمرار دعم المنظمة الدولية للعراق من خلال أطر تعاون جديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة، وبما يعزز التنمية المستدامة والشراكة الدولية.

وأعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، أن مهمة بعثة يونامي ستنتهي بشكلٍ رسمي يوم 31 ديسمبر الحالي.

وقال الحسان في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن البعثة أتت بناء على طلب العراقيين، وإنهاء البعثة أتى أيضاً بناء على طلبهم.

من جهتها، أعلنت الحكومة العراقية أنَّ هذه البعثة - التي كانت مهمتها مساعدة وتقييم انتقال العراق إلى الديمقراطية - لم يعد وجودها ضروريًا في الأراضي العراقية.

وفي عام 2024 طلبت الحكومة العراقية حل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي». وكذلك أكد متحدثون باسم الحكومة العراقية على أنَّ العراق يسعى إلى بناء علاقة جديدة ومتساوية مع الأمم المتحدة.

وفي صيف هذا العام، أغلقت بعثة «يونامي» مكاتبها في شمال العراق. ومن المقرر أن تغلق في نهاية هذا الشهر الجاري مكاتبها في بغداد ومناطق أخرى من العراق. وحتى سبتمبر 2026 من المقرر تفكيك جميع منشآتها في العراق، كما أعلنت الأمم المتحدة.