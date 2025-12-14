السودان يدين هجوم قوات الدعم السريع على مقر الأمم المتحدة بكادقلي

أدانت حكومة جمهورية السودان بأشد العبارات الهجوم الجوي الذي نفذته "مليشيا الدعم السريع الإرهابية " على مقر الأمم المتحدة بمدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان باستخدام طائرة مسيرة.



واعتبرت الحكومة السودانية أن هذا الاعتداء يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي الإنساني وانتهاكا صارخا للحماية المقررة للمنشآت الأممية.

وأشار بيان الحكومة إلى أن استهداف منشأة أممية محمية يعد تصعيدا خطيرا وسلوكا إجراميا يرقى إلى عمل إرهابي منظم ويهدد مباشرة عمل البعثات الإنسانية والدولية. وحملت الحكومة مليشيا الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة وإجراءات رادعة لحماية المنشآت الأممية ومحاسبة الجناة وفق القانون الدولي.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن الهجوم أسفر عن "استشهاد ستة أفراد وإصابة سبعة آخرين من كتيبة بنغلاديش العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة في المدينة"، إضافة إلى حرق مخزن تابع للبعثة. واعتبرت القوات المسلحة هذا العمل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللقرارات الأممية التي تحمي قوات حفظ السلام والمنشآت الدولية، مؤكدة التزامها التام بحماية حرمة مقار الأمم المتحدة والمنشآت الدولية.

وأكدت الحكومة والقوات المسلحة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مسؤولياتهم الأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات، مشددة على أن الحماية الدولية للبعثات الأممية لا يمكن التهاون بها.