ماذا نعرف عن الانفجار الغامض في حفل زفاف جنوبي سوريا؟

ارتفعت حصيلة انفجار "غامض" وقع خلال حفل زفاف في محافظة درعا جنوبي سوريا، أمس الجمعة، إلى 34 مصابا، بينهم أطفال.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مدير صحة درعا زياد المحاميد، أن عدد المصابين جراء الانفجار الذي وقع ببلدة عابدين بالريف الغربي للمحافظة ارتفع من 16 إلى 33 مصابا، بينهم أطفال.

وأوضح المحاميد أن مستشفى درعا الوطني استقبل 19 إصابة، بينما استقبل مستشفى طفس الوطني 6 إصابات، ووصلت 8 إصابات إلى المركز الصحي في بلدة الشجرة.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات السورية بشأن أسباب الانفجار.

وقال سكان في بلدة عابدين إنهم لم يعلموا ماذا حصل، وهل هي عبوة ناسفة أم قذيفة، لكنّ بعضهم تحدث عن قنبلة يدوية انفجرت خلال حفل الزفاف وتجمُّع المئات من الأهالي جلّهم أطفال.