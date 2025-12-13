قوات الاحتلال تتوغل في صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل وكالة الأنباء السورية في القنيطرة، أن قوة عسكرية للاحتلال مؤلفة من 8 آليات عسكرية أقامت حاجز تفتيش عند المدخل الأول للقرية، فيما توغل قسم من القوة داخل القرية، وبدأ بتفتيش عدد من المنازل.

وذكرت مصادر محلية، أن الأهالي رفضوا عرض القوات الإسرائيلية تقديم مساعدات غذائية، كما رفضوا الإجابة على عدد من الأسئلة وجهت لهم من قبل جنود الاحتلال، تتعلق بالأوضاع في سوريا.

وأفرجت قوات الاحتلال أمس، عن مواطنين اثنين كانت قد اعتقلتهما أثناء مرورهما على حاجز نصبته بين بلدة أم باطنة وقرية العجرف، كما توغلت دورية تابعة لقوات الاحتلال مؤلفة من ست سيارات عسكرية مساء أمس، باتجاه قريتي الصمدانية الغربية والشرقية في ريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974 من خلال التوغّل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين.

وفي المقابل، تجدد سوريا بشكل متواصل مطالبتها بتطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته في ردع هذه الممارسات غير المشروعة.