الداخلية تضبط كيانات وهمية وشركات بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ حيث تم ضبط متهمين بإدارة شركات غير مرخصة لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج، فيما تم ضبط متهمتين بإدارة كيانين وهميين (دون ترخيص)؛ للنصب على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق أن 3 شركات -غير مرخصة- لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة كفر الشيخ وراء النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وتبين أنهم 3 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية- وبحوزتهم جوازات وصور جوازات سفر – تأشيرات وصور تأشيرات سفر للمواطنين – إقرارات وعقود اتفاق عمل بالخارج وهمية – إعلانات خاصة بالشركات – عدد من الدفاتر والأكلاشيهات – 2 هواتف محمولة وجهاز "لاب توب" و2 وحدة معالجة، بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سوهاج، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضبط إحدى السيدات؛ لإدارتها كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهمة تدير كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجال التمريض والرعاية الصحية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمجال المشار إليه (على غير الحقيقة) مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين – مطبوعات دعائية – مجموعة من الكتب الدراسية - هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي.

كما تمكن رجال الأمن من ضبط سيدة؛ لإدارتها كيان تعليمي بدون ترخيص في أسوان، للنصب والاحتيال على المواطنين، حيث توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى أن المتهمة تدير كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول أسوان، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات ودورات تعليمية في مجال التمريض والرعاية الصحية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل في المجال المشار إليه (على غير الحقيقة) مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة في مقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين – إيصالات استلام نقدية – مجموعة من الكتب الدراسية - مطبوعات دعائية – هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.