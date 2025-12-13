جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي بارز في حماس غرب مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، اغتيال قيادي بارز في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» غرب مدينة غزة.

وزعم في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «القيادي البارز شارك مؤخراً في محاولات لإعادة تأهيل وتصنيع أسلحة لصالح الحركة».

من جهتها، قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن القيادي البارز هو رائد سعد، واغتيل في هجوم نُفذ باستخدام صاروخ صغير أُطلق من طائرة مسيرة.

وقبل قليل، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بسماع دوي انفجارات جنوب غرب مدينة غزة.

وأشار إلى استشهاد 4 مواطنين، وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية بـ3 صواريخ، بالقرب من مفترق النابلسي غرب المدينة.