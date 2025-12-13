يعود العرض المسرحي "يمين في أول من شمال" من جديد بقاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بشارع قصر العيني بداية من 18 ديسمبر الجاري، على أن يُقدم العرض في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

"يمين فى أول شمال"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث، بقيادة الفنان محسن منصور، والتابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

شهد العرض في ليالي عرضه السابقة قبل التوقف إقبالا جماهيريا، حيث رفع العرض طوال ليالي عرضه لافتة كامل العدد، وحضره عدد من النجوم أبرزهم شريهان، ومحمود حميدة، وسامح حسين، وسماء إبراهيم، والإعلامية منى الشاذلي، والمخرج كريم الشناوي.

وتدور أحداث العرض حول ممثل مبتدئ يتلقى دعوة لزيارة زوجين، لتتوالى بعدها الأحداث التي تغير مجرى حياته بالكامل، في معالجة درامية تمزج بين الواقع والتساؤلات الإنسانية.

"يمين في أول شمال" من تأليف محمود جمال حديني، بطولة عبدالله صابر، إيهاب محفوظ، أمنية حسن، طارق راغب، ديكور باسم وديع، موسيقى مروان خاطر، استعراضات علي چيمي، أزياء أميرة صابر، إضاءة أحمد طارق، تصميم دعاية أحمد مجدي، مساعدا الإخراج محمد خالد، ريم مختار، المخرج المنفذ بسنت علي، ومن إخراج عبد الله صابر.