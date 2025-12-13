نفى الدكتور وسيم السيسي، الباحث في علم المصريات، أن يكون روج لحقيقة «الزئبق الأحمر» عند المصريين القدماء.



وقال خلال لقاء ببرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية «صدى البلد»: « أنا عمري ما تكلمت عن الزئبق الأحمر، وثمنه تعريفة، واسمه العلمي mercury oxide، ولكن البعض يربطه باليورانيوم».



وأضاف أن ما قاله مجرد نقل لقصص وروايات سمعها من آخرين، يتحدثون أنها «يورانيوم وثمنها 30 مليون وتجعل الماء يغلي، ويطفئ الأجهزة الكهربائية».



وأكد أن طرح هذه القصص ليس لتبنيها كحقائق علمية، متابعًا: «عندما يأتيني أحدهم ويدعي هذه الأمور، أطلب منه إحضارها لكي أضعها في الماء وأرى.. لكنهم لا يأتون».



وروى واقعة حدثت في عيادته قبل حوالي 20 عامًا، قائلا: «فوجئت بثلاثة رجال شماريخ طوال القامة، دخلوا عليّ ومعهم شيء طوله 12 سم وقطره 1.5 سم، تشبه كوز ذرة من الجرانيت الغامق، وكانت بتلق».



وأشار إلى مطالبتهم بتصوير المادة بالأشعة للحصول على صورة منها، مضيفا أن إجابتهم عن مصدرها كانت أنها «من المومياوات، تحديدا منطقة الإبط».



ولفت إلى محاولته إقناعهم بترك المادة للدراسة وخضوعها للفحص بقسم الأشعة؛ لكنهم رفضوا واختفوا منذ ذلك الحين.