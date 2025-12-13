يستعد محبو كرة القدم لمتابعة مباراتين مثيرتين، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وأسفر الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، عن تأهل منتخب السعودية على حساب فلسطين، والمغرب على حساب سوريا، والإمارات على حساب الجزائر، والأردن على حساب العراق.

وسيواجه منتخب السعودية نظيره الأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025، على أن يتأهل الفائز لمواجهة الفائز من مباراة منتخب الإمارات أمام السعودية، في الدور النهائي من تلك البطولة.

وتستعرض الشروق في السطور القادمة موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025:

المغرب أمام الإمارات - الرابعة والنصف مساء الإثنين 15 ديسمبر - ملعب خليفة الدولي

السعودية أمام الأردن - السابعة والنصف مساء الإثنين 15 ديسمبر - ملعب البيت.