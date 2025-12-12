 سلوت يكشف صاحب قرار استبعاد صلاح من مواجهة إنتر ميلان - بوابة الشروق
الجمعة 12 ديسمبر 2025 12:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

سلوت يكشف صاحب قرار استبعاد صلاح من مواجهة إنتر ميلان

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 11:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 ديسمبر 2025 - 11:40 ص

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن هوية المسؤول عن قرار استبعاد محمد صلاح، نجم الريدز، من قائمة مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، قال سلوت:" أعتقد أننا قررنا ذلك كإدارة، وكنت جزءًا من القرار بعدم أخذه لمواجهة إنتر."

وأضاف:" أنا دائمًا على تواصل معهم بشأن التشكيلة والقوائم، وهذا الأمر يُترك لي دائمًا، أتحدث مع ريتشارد هيوز أكثر من مايكل إدواردز، ونتحدث عن الكثير من الأمور."

وكان سلوت قد استبعد صلاح بعد تصريحات الأخير المثيرة، التي اتهم فيها النادي بأنه "أُلقي تحت الحافلة"، وأن شخصًا ما لا يريد بقائه في ليفربول، وأن علاقته بالمدرب قد انقطعت ولا يوجد تواصل بينهما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك