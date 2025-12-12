سلوت يكشف صاحب قرار استبعاد صلاح من مواجهة إنتر ميلان

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن هوية المسؤول عن قرار استبعاد محمد صلاح، نجم الريدز، من قائمة مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، قال سلوت:" أعتقد أننا قررنا ذلك كإدارة، وكنت جزءًا من القرار بعدم أخذه لمواجهة إنتر."

وأضاف:" أنا دائمًا على تواصل معهم بشأن التشكيلة والقوائم، وهذا الأمر يُترك لي دائمًا، أتحدث مع ريتشارد هيوز أكثر من مايكل إدواردز، ونتحدث عن الكثير من الأمور."

وكان سلوت قد استبعد صلاح بعد تصريحات الأخير المثيرة، التي اتهم فيها النادي بأنه "أُلقي تحت الحافلة"، وأن شخصًا ما لا يريد بقائه في ليفربول، وأن علاقته بالمدرب قد انقطعت ولا يوجد تواصل بينهما.