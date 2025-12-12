حقق فيلم "الست" أمس 2 مليون و264 ألف جنيه، ليواصل صدارته لشباك التذاكر في اليوم الثاني على التوالي، لتصل إجمالي إيراداته في يومين إلى 4 ملايين 332 ألف جنيه، بما يوازي 29 ألف تذكرة.

الفيلم كان قد عُرض لأول مرة في الدورة الأخيرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كما نُظّمت له عروض خاصة؛ اثنان في القاهرة، وثالث في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ورابع في دبي بدولة الإمارات بحضور أبطاله.

الفيلم الذي يعرض بعد مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، يستعرض أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، وجُرِي تصويره خلال 6 أشهر في مواقع مختلفة، منها الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأحد مسارح وسط القاهرة، ويشارك في أحداثه عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم: "أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، أمينة خليل، نيللي كريم، عمرو سعد، أحمد داوود، تامر نبيل، أحمد رضوان، سيد رجب، أحمد خالد صالح، محمد فراج، أحمد أمين، صدقي صخر، وآسر ياسين، طه دسوقي، وعلى صبحي، وأمير المصري".

في المركز الثاني جاء فيلم "ولنا في الخيال حب" محققا مليون و356 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد 3 أسابيع عرض إلى 30 مليونا و204 آلاف جنيه، بما يوازي 233 ألف تذكرة.

"ولنا في الخيال حب" بطولة أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، وفريدة رجب، وعفاف مصطفى، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج سارة رزيق.

وتدور قصته في إطار رومانسي، حول شخصية أستاذ جامعي انطوائي الطبع، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب حينما تدخل طالبة جامعية حياته، وتغير الكثير في شخصيته وأسلوبه، وتجعله يقع في حبها، لتحدث الكثير من التغيرات في الشخصية، ويرى أمورا من منظور مختلف، تجعله في النهاية قادرا على فهم الحياة بطريقة صحيحة.

في المركز الثالث جاء فيلم «السلم والثعبان 2» محققا مليون و203 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه بعد 4 أسابيع عرض إلى 71 مليون و555 ألف جنيه، بما يوازي 473 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وبطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر.

تدور أحداث الجزء الجديد في إطار درامي رومانسي يتناول صراعات الحب والاختيار، مستلهمًا أجواء الجزء الأول ولكن بلغة سينمائية أكثر نضجًا تعكس تطور الشخصيات بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن.

واحتل فيلم "السادة الأفاضل" المركز الرابع، محققا 610 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 7 أسابيع عرض إلى 70 مليون و129 ألف جنيه، بما يوازي 498 ألف تذكرة.

الفيلم ﺇﺧﺮاﺝ كريم الشناوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وأشرف عبدالباقي، ومحمد شاهين، وهنادي مهنا، وطه دسوقي، وعلي صبحي، وإنتصار، وناهد السباعي.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة أبو الفضل الهادئة، التي تنهار بعد وفاة الأب جلال، فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

وجاء في المركز الخامس فيلم "فيها إية يعني"، محققا 129 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما حققه بعد 10 أسابيع عرض إلى 90 مليونًا و631 ألف جنيه، بما يوازى 637 ألف تذكرة.

تدوا أحداث الفيلم، حول محاسب يعيش متقاعد أسيرًا لذكريات قصة حب قديمة لم تكتمل، ثم يلتقي عن طريق الصدفة بربة منزل كانت حبيبته السابقة، وسرعان ما تأخذ حياتهما مسارًا غير متوقع، وتُبعث من جديد قصة حبهما وهما في مرحلة عمرية متقدمة، وتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة ماجد الكدواني، وغادة عادل، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وميمي جمال، وريتال عبدالعزيز، وإنتاج أحمد الجنايني، وتامر مرسي، ومحمد رشيدي، وهشام جمال، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

فيلم "أوسكار عودة الماموث" محققا 125 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 9 أسابيع عرض إلى 38 مليون و930 ألف جنيه، بما يوزازي 310 آلاف تذكرة.

الفيلم ﺇﺧﺮاﺝ هشام الرشيدي، وﺗﺄﻟﻴﻒ حامد الشراب، وكريم هشام، وبطولة أحمد صلاح حسني، وهنادي مهنا، ومحمد ثروت، ومي القاضي، وعزت زين، ومحمود عبدالمغني.

فيما تدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي الممزوج بالأكشن، عن عودة الماموث- الكائن العملاق المنقرض، إلى الحياة نتيجة لتجارب علمية من خلال تعديلات جينية، ولسبب ما يتواجد الكائن وينمو في قلب القاهرة، حيث تتسارع الأحداث عبر شوارع المدينة.

وفي المركز السابع والأخير جاء فيلم "قصر الباشا" محققا 106 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 14 مليونا و116 ألف جنيه، بما يوازي 104 آلاف تذكرة.

الفيلم من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته كلا من أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، أمير صلاح،

وتدور أحداثه في أروقة أحد الفنادق الفاخرة، حيث يشهد جريمة قتل غامضة تثير سلسلة من الأحداث والتحقيقات المشوقة، ويجد مدير الفندق نفسه عالقًا في خيوط الجريمة، بينما تحتفظ إحدى العاملات بأسرار خفية تزيد القضية تعقيدًا وغموضًا.