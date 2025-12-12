الحصر العددي لدائرة بندر ومركز أسيوط يشير لإجراء الإعادة بين الائتلاف والمستقلين

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة بندر ومركز اسيوط عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 695349 ناخب أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 91812 الف ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 85828 صوتا والباطلة 5984صوتا.

ووفقًا للحصر العددي فقد حصل محمد حمدي دسوقي حزب (مستقبل وطن) على 29577 صوتا، وعلاء سليمان (مستقل) على 33764 صوتا وعبدالرحمن ابولبده حزب الجبهه الوطنية على 15602 صوتا وعلاء عبدالغني مستقل على 19541 صوتا واسامة سيد مرسي (مستقل) على 16304 صوتا وجميل الحظ الليثي مستقل حصل على 14439 صوتا.

ونظرًا لعدم تخطي المرشحين الـ6 نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهما.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.