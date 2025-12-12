أعلن المستشار عامر عبدالمحسن، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى في محافظة المنيا، وتضم بندر ومركز المنيا والمنيا الجديدة، عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 712246 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 116416 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 109948 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 6468 صوتا.



وأظهرت المؤشرات الأولية وفقًا للحصر العددي تقدم علي بدوي من حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 25564 صوتا، كما حصل سيد عبد الوهاب بريدعه علي 24025 "مستقل" ، وحصل أندرو ابو بيلاطس "مستقل" على 20421، وحصل أحمد حسين الصياد "مستقل" على 18975 صوتا، وحصل محمود شكل "مستقل" علي 16415 وحصل علاء السبيعي "مستقل" ، وحصل على 16359 صوتا.



ووفقا للحصر العددي، فإنه ونظرًا لعدم تخطي بعض المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهم.



وتجرى جولة الإعادة بين كلً من: علي بدوي حزب "مستقبل وطن" وبين سيد بريدعه "مستقل" وبين اندور بيلاطس "مستقل" ، وبين أحمد حسين الصياد "مستقل" ، ومحمود شكل "مستقل" ، وعلاء السبيعي "مستقل".



وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.



وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.