عبرت الفنانة منى زكي، بطلة فيلم «الست»، عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع فريق على مستوى عالمي، قائلة: «كنت أحاول أن أرتقي بنفسي، وأرفع من مستواي وسط الصناع العظماء الذين كنت معهم».

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، عبر «MBC مصر» أن فريق العمل بذل أقصى ما لديه من مجهود بمنتهى الحب، بهدف تكريم أيقونة وأسطورة كبيرة في الوطن العربي السيدة «أم كلثوم»، متابعة: «بذلت كل جهدي، أكيد فيه أحسن، وأكيد عندي غلطات، وكل هذا وارد، لكن ما أنا متأكدة منه أني حاولت أدوس أقصى بنزين عندي».

وأعربت عن أملها ألا تكون خذلت المخرج مروان حامد، مشددة أنه «مخرج يرتقي لمستوى العالمية».

ووجهت شكرها للمخرج مروان حامد، قائلة: «أنا متشكره له على هذه الفرصة، بعد سنوات من شغلي دخلت عملا تعلمت منه كثيرًا»، متابعة: «فيه حاجات عمري ما كنت أعرفها، وفي العمل تعلمتها من أول وجديد، بفضل مروان حامد.. أنا بشكره جدًا من قلبي على هذه الفرصة».

وعلى الصعيد الشخصي، تحدثت عن علاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمي، قائلة: «زي أي زوج وزوجة بنختلف ونتخانق وبنرجع، طبيعي بيحصل، والعادي أنه في قمة الخصام المفروض يبقى فيه مساندة، طالما فيه حب واحترام».

وأشادت بسيناريو الكاتب أحمد مراد، قائلة إن السيناريو يمس مشاعر الناس ويقدم نموذجًا غير عادي لفنانين مروا بصعوبات وكيف استطاعوا أن يتخطوها، مشددة أن «من جمال السيناريو أنه كان إنسانيًا للغاية».

وشددت على ضرورة إعطاء صناع الفيلم حقهم، بعيدًا عن تقييم الجمهور لشخصها في الفيلم، مضيفة: «كل قرش مصروف باين في هذا العمل، أنا أعطي صناع الفيلم حقهم بعيدًا عنيَ، سواء الناس ممكن تبقى مبسوطة بيَ أو لا، فلولا وجود مروان ما استطعت أن أخوض هذه التجربة إطلاقا».

واختتمت مشيدة بزملائها في العمل، قائلة إن الفنان سيد رجب «كان مبهرًا وقدم خليطا لم يحدث»، موجهة أيضا الشكر لكل النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف في الفيلم.

وتصدر فيلم الست، إيرادات شباك التذاكر محققًا 2 مليون و68 ألف جنيه في أول أيام عرضه، ويتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.