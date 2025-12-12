سلوت: أرغب في بقاء صلاح مع ليفربول

أكد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، رغبته في استمرار النجم المصري محمد صلاح مع الفريق في الفترة المقبلة، مشددًا على أنه لا يوجد أي سبب يمنع بقاء اللاعب ضمن صفوف الريدز.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي:" هل أريد أن يبقى صلاح؟ إنها طريقة أخرى للسؤال، لكن المرة القادمة التي سأتحدث فيها عن صلاح ستكون معه، ولا أرى أي سبب لعدم رغبتي في بقائه."

وأضاف حول سؤال الشعور بالانتصار بعد عدم الهزيمة في أربع مباريات:" من غير المجدي طرح هذا السؤال… لقد فاز هذا النادي بالكثير من المباريات بمشاركة صلاح، لذا هذا هو الجواب."

وكان سلوت قد استبعد صلاح من قائمة مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا بعد تصريحات اللاعب المثيرة، التي اتهم فيها النادي بأنه "أُلقي تحت الحافلة"، وأن شخصًا ما لا يريد بقائه في ليفربول، وأن علاقته بالمدرب قد انقطعت ولا يوجد تواصل بينهما.