الحصر العددي لدائرة الثانية بمنفلوط: إعادة بين أحزاب الائتلاف والمستقلين

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة منفلوط، والتي تشمل مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط بمحافظة أسيوط، عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين.

وبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 1,122,894 مواطنًا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 117,769 ناخبًا، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 150,257 صوتًا، والباطلة 125,012 صوتًا.

ووفقًا للحصر العددي، فقد حصل المرشحون على الأصوات التالية:

يونس الجاحر – حزب مستقبل وطن: 41,184 صوتًا

محمد عبد الجواد – حزب مستقبل وطن: 33,546 صوتًا

إبراهيم نظير – حزب مستقبل وطن: 32,446 صوتًا

راشد أبو العيون – حزب حماة الوطن: 30,084 صوتًا

عصام سمير يني – مستقل: 28,355 صوتًا

محمود قرشي – مستقل: 25,858 صوتًا

حمادة عبد العوض – مستقل: 23,476 صوتًا

ونظرًا لعدم تخطي المرشحين الستة نسبة 50% + 1 رغم تصدرهم نتائج التصويت، فإن ذلك يشير إلى إجراء جولة إعادة بينهم على المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة.

وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء واستمرت لمدة يومين. وأعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة أُلغيت نتائجها من الجولة الثانية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون ممثليهم في المجلس للدورة القادمة، وسط تيسيرات للناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.