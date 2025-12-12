عبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن شكوكها إزاء وجود حب في الزمن الحالي، متسائلة: «هو فيه حب دلوقتي؟.. بجد فيه حب في الزمن اللي احنا فيه ده؟! الدراما بس اللي فيها حب».

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» أنها تجد السعادة حاليًا في وضعها الحالي بعيدة عن الارتباط ، قائلة: «والله أنا مبسوطة جدًا وأنا سينجل.. ومركزة في شغلي ومع ولادي».

وأبدت تخوفها من التصريح برفضها الارتباط، رغم سعادتها بكونها «سينجل»، قائلة: «أنا خايفة أقول الكلمتين دول، آخر مرة قلت كده لقيت نفسي متجوزة! لأن ربنا بيكتب كل شيء ومتعرفش بكرا فيه إيه».

وأشارت إلى أن الارتباط مجددا سيكون شخصيًا للغاية في حال حدوثه، قائلة: «مش عايزة حد يعرف أي حاجة عن حياتي الشخصية خالص، ولو حصل الارتباط عايزاه بعيد عن الشغلانة خالص، وهتبقى مع الناس القريبين مني وأهلي وأهله».

ورأت أن الإنسان يندم عندما ينظر إلى الماضي، ويتساءل: «هو أنا ليه وافقت بالجرح ده؟ هو أنا ليه ما قلتش هنا لأ؟ أنا ما ببصش جنبي مش ورايا.. هو ينفع وأنتِ ماشية تبصي جنبك؟ هتتكعبلي تقعي».

وعبرت عن ندمها على الكثير من الأشياء، قائلة: «أنا فيه حاجات كثير وافقت بها ضرتني.. لو أنا كنت قلت لأ، كان ممكن حاجات كثيرة وقفت».

كما أعربت عن ندمها على «الجدعنة» المفرطة مع من لا يستحقون، مضيفة: «أنا كنت بستجدع مع أي حد.. اكتشفت لأ، مش صح، مش كل الناس يستاهلوا منك هذا».