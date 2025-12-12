قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إنها خرجت من تجاربها الحياتية الصعبة في الفترة الأخيرة بدرس، مؤكدة أنها «اتعلمت الدرس بل الدروس»، و أصبحت شخصية مختلفة عما كانت عليه في السابق.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» : «خسرت أكثر ما كسبت»، موضحة أن المكسب الوحيد الذي خرجت به «تعلمها الدروس»، مستشهدة بالمثل الشعبي «يموت المعلم وهو لسه بيتعلم».

وأكدت أنها دخلت مسلسلها الأخير «وتقابل حبيب» شخصية جديدة، مشيرة إلى أن هذا التغيير حدث قبل بدء المسلسل، معقبة: «حاليا أنا سينجل.. أنا كدا محدش يتوقعني».

ورفضت فكرة أن يكون «انكسر» شيء بداخلها، معلقة: «مين اللي يتكسر؟! مفيش حاجة تتكسر.. كسر رقبة أي حد يكسرني»، مضيفة: «محدش يقدر يكسرني.. الوحيد اللي يعمل كده ربنا».

وأرجعت هذه الصلابة والقوة إلى أنها تعتمد على نفسها منذ أن كانت طفلة في الثانية عشرة من عمرها، قائلة: «أنا محدش ساعدني، أنا بشتغل من وأنا طفلة بصرف على نفسي، وحتى الأن».