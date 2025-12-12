عبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن شعورها بالرضا والسعادة بوضعها الحالي، قائلة: «أنا داخلة 2026، وأنا مبسوطة كده، الحمد الله».

وردت خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» على الشائعات التي لا تتوقف عن حياتها العاطفية، قائلة: «كل شوية يخرجوا بحاجة.. اتصورت مع الدكتور طلعوني في بيني وبينه حاجة، عادي يطلعوا، هما عايزين يشوفوا لي حد وخلاص».

وأضافت أنها اتخذت قرارًا بأن تحب نفسها وتمنحها الأولوية بعد أن كانت تهتم بكل من حولها على حساب نفسها، متابعة: «أنا عايزة أحب ياسمين أكثر، أنا ما كنتش بفكر في ياسمين خالص، بفكر في كل اللي حواليا وأدي كل اللي حواليا ما عدا ياسمين، فأنا قررت إني أحب ياسمين، أحب نفسي».

وأشارت إلى أنها نادمة على الكثير من الأشياء في حياتها، وعلى رأسها أنها لم تكن تقول «لأ» في المواقف التي تستدعي ذلك، متابعة: «ندمت على حاجات كثيرة، والاعتراف بالندم قوة وليس ضعفا».

وكشفت عن أسباب ندمها، قائلة: «ندمت إني ما كنتش بقول لأ، وإني كنت جدعة أوي»، مشددة أن الدرس الذي تعلمته أن «مش أي حد لازم تبقى جدع معاه.. ومش كل الناس تبقى جدع معاهم».

وأكدت أنها تعلمت الكثير من الدروس القاسية في الفترة الأخيرة، متابعة: «الفترة اللي فاتت دي كلها اتعلمت، وخدت دروس».

وأوضحت أن طريقة تفكيرها تغيرت بالكامل، وأصبحت الآن توازن بين العقل والقلب بعد أن كانت تتخذ قراراتها بقلبها، مضيفة: «كنت بتعامل بقلبي مع كل الناس، لغاية ما خبطات، ثم خبطات طول الوقت، وكنت بقوم وبشتغل وبكمل، لأن ربنا بيحب المؤمن القوي، مبيحبش الضعيف».

وشددت أنها لا تسمح لنفسها بالانهيار، قائلة: «انهيارات إيه؟.. أنا عندي ولاد لازم يشوفوا أمهم طول الوقت قوية، وعندي جمهوري وشغلي، محدش يقدر يكسرني.. أنا ما بتكسرش».