قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن أزمتها الصحية الأخيرة غيرت نظرتها للحياة، مشيرة إلى أنها اقتربت من الله بشكل كبير وأصبحت ترى أن الحياة لا تستحق الصراعات والنزاعات.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» تعليقا على رحلتها الأخيرة لأداء مناسك العمرة، قائلة: «أنا بحب الكعبة قوي، وزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام».

وشددت أنها ذهابها إلى هناك لم يكن لشكر الله عز وجل على نجاحها رغم صعوبة السنوات الماضية عليها، مؤكدة أنها دائمًا ما تشكر الله طيلة الوقت، متابعة: «أنا من بعد ما أنا تعبت وأنا قربت من ربنا أكثر.. قربت جامد، وحاجات كثيرة تغيرت في حياتي».

وتابعت أن القرب من الله غير من طريقة تفكيرها بالكامل، وجعلها ترى الأمور بطريقة مختلفة تمامًا، قائلة: «حسيت إن الحياة ولا حاجة، وهي فعلا ولا حاجة»، متسائلة: «مش عارفة ليه الناس بتقعد تتخانق مع بعض وبيأكلوا في بعض، ليه؟ بجد والله ليه؟!».

وشددت أن الحياة قصيرة للغاية مهما طالت، متسائلة: «إحنا أساسًا هنعيش إيه أكثر ما عشنا! 10 سنين كمان، 20، سنة30!هيعدوا كده».