كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن مرورها بمرحلة من «عدم الاتزان» عقب الأزمات الأخيرة التي تعرضت لها، مشددة أن الإنسان يحتاج إلى وقت وهدوء ليعيد ترتيب أفكاره ويستعيد توازنه بعد أي تجربة.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» : «في هذا الوقت، خرجت في برنامج، وكان المفترض أن آخذ وقتا وأهدأ حتى أستطيع أن أتكلم».

وأوضحت أن الإنسان في قلب المشكلة لا يرى الصورة كاملة، قائلة: «الواحد وهو داخل الموضوع غير وهو بره، ويقول إيه ده! أنا إزاي عملت كده؟».

وتابعت أن الشخص بعد أن يخرج من «الدوامة» يبدأ في تركيب قطع «البازل» من جديد ويفهم ما حدث، ويتساءل: «أنا إزاي رضيت بكده؟ إزاي كنت بسكت على حاجة زي كده؟!».

وأكدت أن الشخص بعد المرور بتجربة صعبة تهزه، لا يجب أن يتخذ ردود أفعال مباشرة، متابعة: «حتى في الجواز، يعني أنتِ حتى لو بعد الطلاق، مينفعش تدخلي في علاقة بعدها على طول، غلط».

ورأت أن الطلاق يتسبب في «عدم توازن» لأي طرف، سواء كان الرجل أو المرأة، وحتى لو كان هو الطرف الذي طلب الانفصال.

وقالت إنها لم تكن تحسب الأمور بشكل صحيح في تلك الفترة، مضيفة: «فيه وقت أنا مكنتش حاسباها صح، واتكلمت في حاجات كثير مش صح.. وأنا غلطت، عادي كلنا بنغلط، و مش معنى كده إني ضعيفة».