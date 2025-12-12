أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة في محافظة المنيا، وتضم مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار ، عن أرقام الحصر العدد لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 1053635 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 120834 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 106629 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 14205 صوتا.



وأظهرت المؤشرات الأولية وفقًا للحصر العددي تقدم المرشح حسين حسني غيته، حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحصل على 46691 صوتًا، ومحمود عبد الحفيظ من حزب مستقبل وطن، وحصل على 43720 صوتًا، وحمادة محمد حلبي (مستقل)، وحصل على 37713 صوتًا، واللواء إيهاب عبد العظيم جابر (حزب الوفد) حصل على 30372 صوتًا، كما حصل إيهاب خالد فتح (مستقل) على 37158 صوتًا، ومحمد فرغلي (مستقل) حصل على 30472 صوتًا، وحصل أبو الفتوح الشحات (مستقل) على 25931 صوتًا، ومصطفى منتصر غزاوي (مستقل) حصل على 33922 صوتًا.



ووفقًا للحصر العددي، فإنه ونظرًا لعدم تخطي بعض المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، فإن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهم.



وتُجرى جولة الإعادة بين كلٍّ من: حسين غيته (حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، ومحمود عبد الحفيظ (حزب مستقبل وطن)، وحمادة محمد حلبي (مستقل)، واللواء إيهاب عبد العظيم جابر (حزب الوفد)، وإيهاب خالد فتح (مستقل)، ومحمد فرغلي (مستقل)، وأبو الفتوح الشحات (مستقل)، ومصطفى منتصر غزاوي (مستقل).



وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.



وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.