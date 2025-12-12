بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة في مقر تواجدها بقطر

أدت بعثة فريق نادي بيراميدز صلاة الجمعة اليوم بأحد فنادق مدينة لوسيل في الدوحة، خلال تواجدها في قطر استعدادًا لخوض بطولة كأس القارات للأندية.

ويلتقي بيراميدز، بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نادي فلامنجو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، في الساعة السابعة مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية وعلى لقب كأس التحدي.

ويتأهل الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو لخوض المباراة النهائية لكأس القارات ومواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا، في النهائي المقرر يوم 17 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يختتم بيراميدز تدريباته مساء اليوم على ملعب الإرسال في الدوحة، على أن يسبقها لقاء إعلامي مع القنوات والإعلام المصري والعالمي.