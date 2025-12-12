أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة في محافظة المنيا والتي تضم مدينة ومركز ملوي، أرقام الحصر العددى لأصوات الناخبين، حيث بلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 623599 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 103608 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 96646 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 6962 صوتا.

ووفقًا للحصر العددي تقدم وائل إسماعيل حسن، من حزب مستقبل وطن، حيث حصل على 35436 صوتا، كما حصل محمد مصطفى حزب مستقبل وطن، حصل على 25025، وحصل هيلاسلاسي غني ميخائيل، مستقل، حصل على 18655، وأسامة عبد الشكور، حصل على 17876، ورياض عبد الستار "مستقل "، حصل على 17628 ، وحازم الدروي، حصل على 15407 "مستقل".

ووفقا للحصر العددي، فإنه ونظرًا لعدم تخطي بعض المرشحين نسبة 50% + 1 رغم حصولهم على نسب تصويت تفوق باقي منافسيهم بالدائرة، إلا أن ذلك يشير إلى إجراء جولة الإعادة بينهم على مقاعد الدائرة الثلاثة.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في تمام الساعة 9 مساءً الخميس، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي انطلقت صباح الأربعاء، ولمدة يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت انتخابات مجلس النواب في 30 دائرة مُلغاة النتائج من الجولة الثانية؛ بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ليختار المواطنون من يمثلونهم في مجلس النواب الدورة القادمة، وذلك وسط تيسيرات على الناخبين وإجراءات تنظيمية مشددة.