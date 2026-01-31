روسيا تعلن السيطرة على بلدتين بشرق وجنوب أوكرانيا والقضاء على أكثر من 1200 جندي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحرير بلدتي توريتسكويه في دونيتسك وبيتروفكا في مقاطعة زابوروجيه، إلى جانب القضاء على 1205 جنود أوكرانيين في مختلف جبهات القتال.

وذكرت الوزارة، في تقريرها اليومي الذي أوردته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، أن وحدات تجمع قوات «تسنتر» (المركز) الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية، حررت بلدة توريتسكويه في دونيتسك الشعبية، وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 420 عسكريًا.

وأضاف التقرير أن تجمع قوات «فوستوك» (الشرق) واصل التقدم في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وحرر بلدة بيتروفكا في زابوروجيه، مشيرًا إلى أن قوات كييف خسرت أكثر من 375 عسكريًا، فيما قضت قوات «دنيبر» على 40 عسكريًا أوكرانيًا.

وأوضح أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخًا من طراز «هيمارس» أمريكي الصنع، وأربع قنابل جوية موجهة، إضافة إلى 47 طائرة مسيّرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار التقرير إلى أن وحدات تجمع قوات «سيفير» (الشمال) ألحقت خسائر بالقوات الأوكرانية بلغت نحو 90 عسكريًا، بينما كبّد تجمع قوات «زاباد» (الغرب) قوات كييف خسائر بنحو 150 عسكريًا، في حين تمكن تجمع قوات «يوج» (الجنوب) من تحسين الوضع على خطوط التماس وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر وصلت إلى 130 عسكريًا، إلى جانب تدمير عدد من المعدات العسكرية.